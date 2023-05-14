عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطع غيار.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص قرر بإكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة ، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى " غير مبلغ بسرقتها" وبحوزتهم فرد خرطوش و كمية من مخدر الهيروين .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " ، كما إعترفوا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 3 سيارات لدى عميليهم "سيئا النية " لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان .

وبمواجهتهما إعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهم بالسرقة.

حبس عناصر تشكيل عصابي تشكيل عصابى سرقة السيارات سرقة البساتين المفتاح المصطنع القاهرة امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

موضوعات متعلقة

قرار قضائي جديد في دعوى مرتضى منصور ضد محام

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

10 أكياس ..حبس تاجري مخدر الآيس في دار السلام

حشيش وهيروين.. حبس تاجر مخدرات بدار السلام

15 لفافة هيروين.. حبس 3 تجار مخدرات بدار السلام

حبس لص سرق هاتف وشاشة تلفزيون بالقاهرة

بأسلوب التسلق.. حبس حرامي المساكن بالقاهرة

بيبعوها خردة.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

يوم 13 يتصدر.. إيرادات أفلام السينما أمس

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

رئيس رابطة تجار السيارات: الأغلبية وافقت على مقاطعة الدولار

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ