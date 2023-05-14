قطع غيار.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص قرر بإكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة ، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى " غير مبلغ بسرقتها" وبحوزتهم فرد خرطوش و كمية من مخدر الهيروين .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " ، كما إعترفوا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 3 سيارات لدى عميليهم "سيئا النية " لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان .

وبمواجهتهما إعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهم بالسرقة.