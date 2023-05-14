بالإكراه.. حبس شخص سرق توك توك من صاحبه بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة” لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.