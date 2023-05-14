عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالإكراه.. حبس شخص سرق توك توك من صاحبه بحدائق القبة

حبس
حبس

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة” لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص توك توك جروح حدائق القبة القاهرة مركبة توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

قرار قضائي جديد في دعوى مرتضى منصور ضد محام

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

10 أكياس ..حبس تاجري مخدر الآيس في دار السلام

حشيش وهيروين.. حبس تاجر مخدرات بدار السلام

15 لفافة هيروين.. حبس 3 تجار مخدرات بدار السلام

حبس لص سرق هاتف وشاشة تلفزيون بالقاهرة

بأسلوب التسلق.. حبس حرامي المساكن بالقاهرة

بيبعوها خردة.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ