إنسى iPhone 14.. أرخص آيفون رائد يمكنك شراؤه حاليا

يتوق محبو وعشاق هواتف آيفون إلى شراء أحدث سلاسل هواتف آيفون مثل iPhone 14 أو حتى iPhone 13 ولكن بسبب ارتفاع أسعارها يلجأ المستخدمون إلى البحث عن البديل خارج هواتف آيفون مثل البحث عن هواتف أندرويد مميزة.

وبحسب موقع Trusted Reviews فإن هاتف iPhone 11 يعد هو الهاتف المثالي لأولئك الذين يريدون شراء هواتف آيفون بسعر مناسب، بدلا من شراء الهواتف الأحدث iPhone 14، حيث لا يزال iPhone 11 يقدم أداء ممتازا مع إمكانات كبيرة تنافس معظم الهواتف الموجودة في الأسواق.

ويتوفر هاتفiPhone 11 في السوق المصري بسعر حوالي 24 ألف و 140 جنيها، بدلا من 26 ألف و 800 جنيه وذلك لنسخة 128 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتفiPhone 11

وجاء هاتفiPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، مع ميزة IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم هاتف iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide وultra wide، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويعمل هاتف iPhone 11 بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق له Apple A12 Bionic، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر الهاتف بـ 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض، مع ميزات يدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.