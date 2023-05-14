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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

صدى البلد

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين تفاصيل اتخاذ القرار الخاص بمبادرة إعفاء الذهب الوارد من الخارج مع المسافرين من الضريبة الجمركية والرسوم، عدا ضريبة القيمة المضافة، قائلاً إن هذا هو الحل لزيادة المعروض في السوق مع وجود خلل بين الطلب والعرض.

وتابع إبراهيم عشماوى خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "القرار مشجع وستكون هناك لائحة تنفيذية تفصيلية خالية من التعقيدات بل  بتسهيل وتيسير.

الذهب 


وشدد على أن ثمة تطوراً في آلية المبادرة فكان الأساس هو تحديد حدود قصوى بواقع 150 جراماً للفرد لكن الآلية بعد بحث وتشاور تجاوزت الحدود القصوى والجنسية كذلك وهو ما سوف يسهم في تحقيق زيادة في معروض الذهب في السوق من جهة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.


وأشار إلى أن الدولة ليس لها أي نية لتقييد الحركة، لكن المشكلة قد تحدث عند إساءة الاستخدام وقد يكون حينها قواعد أكثر تشدداً، لكن الأساس سيكون هناك تيسير وتسهيل من قبل الجمارك.

وأردف أن القرار يعد نافذا لمدة التطبيق 6 شهور، متوقعًا أن يحدث استقرارًا في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

 

إبراهيم عشماوي اعفاء الذهب الدكتور إبراهيم عشماوي الذهب الضريبة الجمركية القيمة المضافة

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