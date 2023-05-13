وزير الخارجية التركي: التعاون بين أنقرة وأذربيجان ضمان للسلام في جنوب القوقاز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن التعاون بين تركيا وأذربيجان هو ضمان للسلام والاستقرار في جنوب القوقاز.

وقال جاويش أوغلو - في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة أنباء أزرنيوز الأذربيجانية اليوم /السبت/ - "لقد قدمت تركيا الدعم السياسي والمعنوي للقضية العادلة لأذربيجان الشقيقة في حرب كاراباخ الثانية".

كما أشار وزير الخارجية التركي بالتوقيع على "إعلان شوشا" حيث ارتقت العلاقات بين البلدين من مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى مستوى التحالف.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا تواصل المساهمة في جهود إعادة الإعمار وإحياء الأراضي المحررة.

وأضاف: "افتتح رئيسانا المطارات الدولية التي بنيت في وقت قصير في فضولي وزانجيلان".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليار دولار.