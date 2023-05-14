السحب والمفتاح المصطنع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "السحب والمفتاح المصطنع" باستخدام سيارة ملك أحدهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما " مفاتيح تشغيل سيارات "مصطنع" - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار"، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "السحب والمفتاح المصطنع" باستخدام سيارة ملك أحدهما.

وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء "سيئى النية" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزتهم على “أجزاء من السيارات الخاصة بالمجنى عليهم - صاروخ تقطيع – 2 أسطوانة لحام أكسجين”.