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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالبورصة المصرية: صندوق الاستثمار في الذهب له عائد إيجابي كبير

الذهب
الذهب

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الإعلان عن أسعار الذهب في البورصة تجربة جديدة تحقق الانضباط بشكل كبير، مؤكدة أن أسعار البورصة استرشادية وليست إلزامية للتجار في السوق.

 

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن إعفاءات ورادات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر، ساهمت في تهدئة الأسعار، موضحة أن إزالة أي قيود له أثر إيجابي، وظهرت نتائجه في أول يومين من التطبيق.

 

وأشارت إلى أنه اليوم سيتم الإعلان عن أول صندوق للاستثمار في الذهب، مضيفة: "فرصة للتحوط من أي مخاطر عالمية، وهو الملاذ الآمن".

 

سوق الذهب

 

وواصلت: "ما يحدث في سوق الذهب الآن مضاربة غير مبررة، ولكن بوجود سوق منظم وصندوق استثماري، سيكون له عائد إيجابي كبير".

الذهب اسعار الذهب رانيا يعقوب عمرو خليل صندوق للاستثمار سوق الذهب

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