الجرام بـ 1.354 لـ هذا العيار .. أسعار الذهب اليوم

تحظي أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم بأهمية كبيرة لدي الكثيرين حيث أنها معلومة اقتصادية هامة يرغب المقبلون على الزواج في معرفتها بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أهمية أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب ذات أهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع وفى ظل تقلبات الأسعار.

أسعار الذهب اليوم السبت

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة انخفاض كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم السبت ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق بيع 2,320 شراء 2,370.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-



عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,709

عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,483

عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,370

عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,031

عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,580

عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,354

الاونصة بيع 82,459 شراء 84,237

الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,960

الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,708,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي تشهد أسعار الذهب، تراجعا كبيرا وذلك مع هبوط مؤشر الدولار، الأمر الذي أدي لتهدئة المخاوف الاقتصادية المستمرة وأزمة سقف الديون الأمريكية من انخفاض السبائك.

فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2015 دولاراً كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% عند 2010 دولارات للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% عند 101.81 نقطة.