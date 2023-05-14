الأفضل على الإطلاق.. أقوى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج للشراء في 2023

تتمتع شركة سامسونج بشعبية واسعة بين المستخدمين، وتتربع هواتف الشركة من سلسلة Galaxy S على عرش هواتف الأندرويد في العالم لما تضمه من إمكانات فائقة لا ينافسها فيها سوى هواتف آيفون ثم هواتف شاومي ووان بلس، ولكن يشكل سعر هذه الهواتف عائقا كبيرا.

وتخصص الشركة عددا من الهواتف المميزة من فئة Galaxy A وهي الفئة المتوسطة والتي تستهدف بها الشباب، ونظرا لما تتميز به هذه الهواتف من تصميم أنيق و مواصفات ممتازة وسعر منافس، فإن مثل هذه الفئة تكون مثار إعجاب المستخدمين.

ويعرض “صدى البلد” عددا من أفضل الهواتف الذكية المخصصة للفئة المتوسطة والشبابية من شركة سامسونج في السوق، والتي تجمع بين المواصفات المتميزة والسعر المناسب:

هاتف سامسونج Galaxy A54

Galaxy A54

وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل بمعالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE

وجاء بشاشة مقاومة المياه والغبار من نوع OLED قياس 6.4 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، وتصنيف IP68، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل .

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي.

هاتف سامسونج Galaxy A53



Galaxy A53

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع من نوع OLED قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ، مع جودة + FullHD، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجا بكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع مستشعري للماكرو والعمق بدقة 5 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع سامسونج مع 4 و 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

هاتف سامسونج Galaxy A73

Galaxy A73

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو من أفضل معالجات الأندرويد للفئة المتوسطة ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.