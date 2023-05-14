الإعلان عن حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة على النحو التالي:

- محمود عاشور حكم للساحة

- أحمد حسام حكم مساعد أول

- أحمد نوفل حكم مساعد ثان

- أحمد خيري حكم رابع

- محمد علاء هاشم حكم فيديو

- أحمد جابر حكم مساعد فيديو

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.