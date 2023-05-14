عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا في مهمة صعبة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه غزل المحلة اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى .


ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة معين الشعباني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد الفوز الكبير علي منافسه دكرنس في بطولة كأس مصر بنتيجة خمسة أهداف دون رد .


ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة على النحو التالي:

- محمود عاشور حكم للساحة

- أحمد حسام حكم مساعد أول

- أحمد نوفل حكم مساعد ثان


- أحمد خيري حكم رابع

- محمد علاء هاشم حكم فيديو

- أحمد جابر حكم مساعد فيديو


ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.

فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الدوري المصري معين الشعباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم.. تفاصيل شراء الذهب من الخارج وأمريكا تشكر مصر على وقف النار بغزة

سيراميكا كليوباترا في مهمة صعبة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز

انتخابات تركيا.. 60 مليون مواطن يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ