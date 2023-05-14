سيراميكا كليوباترا في مهمة صعبة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه غزل المحلة اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى .



ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة معين الشعباني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد الفوز الكبير علي منافسه دكرنس في بطولة كأس مصر بنتيجة خمسة أهداف دون رد .



ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة على النحو التالي:

- محمود عاشور حكم للساحة

- أحمد حسام حكم مساعد أول

- أحمد نوفل حكم مساعد ثان



- أحمد خيري حكم رابع

- محمد علاء هاشم حكم فيديو

- أحمد جابر حكم مساعد فيديو



ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.