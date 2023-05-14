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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

حالة الطقس اليوم:


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار على  القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 18
الإسكندرية 24 - 17
الإسماعيلية 30 - 18

الغردقة 33 - 21
سوهاج 35 - 20
المنيا 32 - 18

أسوان 38 - 22

 

الطقس الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس القاهرة الكبرى

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