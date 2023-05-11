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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 مايو 2023

الارصاد
الارصاد

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، 11 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار على  القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

  • القاهرة 33 - 19
  • الإسكندرية 25 - 18
  • الإسماعيلية 29 - 19
  • الأقصر 40 -22
  • قنا 39 - 22
  • سوهاج 29 - 21
  • المنيا 36 - 20
حالة الطقس درجات الحرارة القاهرة والمحافظات حالة الطقس اليوم القاهرة الكبرى

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