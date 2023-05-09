الذروة الخميس.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة القادمة

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية غدًا الأربعاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مما يزيد الشعور بالأجواء الحارة نهارًا نتيجة؛ تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، أن ذروة الارتفاع يوم الخميس، حيث تصل العظمى لـ 32 درجة مئوية، و39 درجة مئوية على جنوب البلاد، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الاحساس بالبرودة خلال فترات الليل، مناشدة بعدم ارتداء الملابس الصيفية ليلًا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار إنخفاض فى درجات الحرارة واستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبري ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

طقس اليوم الثلاثاء





وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء معتدلة ومائلة للدفئ على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ، وأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، موضحة أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتصل الصغري ما بين ال16 إلى 17 درجة مئوية، وتكون أجواء مائلة للبرودة على القاهرة حتي محافظات شمال الصعيد، معتدلة على المناطق الجنوبية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة 28 17



الإسكندرية 24 16



الإسماعيلية 29 18



الغردقة 30 21



المنيا 29 16



سوهاج 30 18



أسوان 33 21



طقس العواصم العربية والعالم



الرياض 41 26



أبو ظبي 37 27



انقرة 22 11



لندن 18 9



باريس 16 10



بكين 28 13

