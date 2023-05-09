بشري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار إنخفاض فى درجات الحرارة واستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبري ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء معتدلة ومائلة للدفئ على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ، وأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، موضحة أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتصل الصغري ما بين ال16 إلى 17 درجة مئوية، وتكون أجواء مائلة للبرودة على القاهرة حتي محافظات شمال الصعيد، معتدلة على المناطق الجنوبية.