صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر يوصف إحساسه بعد فوز الأهلي

قال أحمد إبراهيم، صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر، ومشجع أهلاوي من ذوي البصيرة، وكان فى يده راديو صغير ويسمع المباراة وتعليقها من المدرجات: “حضرت كام ماتش من قبل، ومرة فى إستاد القاهرة لمجرد الأجواء الجماهيرية، والإمارات مثلها مثل مصر بالضبط، وكان هناك حفاوة وتنظيم للمباراة”.

وأضاف صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء والفرحة وسط الجمهور بالنسبة له شئ أخر، معقبا: “كنت مبسوط وسط الجمهور، والأهلي عندي أهم من ريال مدريد، والأهلي حاجة تانية”.

وتابع صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر: “اتربينا زمان على الراديو وسماعه، وأنا مكون خلفية على كل لاعب وتحركاته ومستواه، إضافة إلى أن لي صاحب فى الإستاد وأهلاوى زي، والجو فى الإستاد يكون مختلف لأني بكون أهدي وسط الجمهور، ولكن فى المنزل بكون مترقب ومتوتر”.