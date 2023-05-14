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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صانع محتوى على التيك توك: أقدم فيديوهات كوميدية مع والدي.. فيديو

التيك توك
التيك توك

استضافت الإعلامية لميس سلامة، محمود سيد صانع محتوى على التيك توك ووالده، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”.

 

وأكد محمود سيد، أن والده لديه 750 ألف متابع على صفحته ولكنه يتخطاه بعدد مليون و400 ألف متابع، مشيرا إلى أنه نعمل على تقديم فيديوهات كوميدية.

 

انتهى بفوز الأهلي

وقال صانع محتوى على التيك توك، “أنا أهلاوي ووالدي زملكاوي، مؤكدا أنه قام بعمل فيديو مع والدي، خلال لقاء الأهلي والزمالك والذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 5-3، وخلال الفيديو، كان هناك رد فعل عصبي من والدي”.

التيك توك فيديوهات كوميدية صانع محتوى الأهلي والزمالك صدى البلد

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