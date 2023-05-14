عزاء وفرح.. صانع محتوى يكشف عن أهم فيديوهاته على تيك توك| فيديو

استضافت الإعلامية لميس سلامة، محمود سيد، صانع محتوى على تيك توك ووالده، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”.

وكشف محمود سيد، عن أهم المقالب التي قام بعملها، معلقا: “قمت بعمل مقلب كأن هناك حالة وفاة، وقمت بوضع الكراسي في الشارع وفي المنزل، مع تشغيل القرآن، وعندما جاء والدي، كان في صدمة، ولكن علي إخباره بأنه مقلب وأكدت له أن سلحفاة ماتت".

أهم فيديوهات قام بعملها

وقال صانع المحتوى على تيك توك، إن المقلب الآخر “كأني تزوجت وقمت بعمل حفلة زفاف داخل المنزل، معقبا: ”الفيديوهين دول أهم فيديوهات قمت بعملها".