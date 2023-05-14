اليوم الكلمة للأمة.. وزير الخارجية التركي يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمنطقة ألانيا في ولاية أنطاليا.

وحسب وسائل إعلام تركية، تمنى جاويش أوغلو أن تكون أصوات المواطنين الذين يعيشون في الداخل والخارج مفيدة للبلاد، لافتًا إلى أنهم يثقون في الأمة بقولهم "السيادة للأمة دون قيد أو شرط".

وأشار إلى أن السياسيين ليسوا مضطرين دائمًا لقول كل شيء، مؤكدًا أن “اليوم الكلمة للأمة”.

وقد تم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأتراك في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.

ويحق لـ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً، من ضمنهم 4 ملايين و904 آلاف و 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.

ولضمان فوز تام في الانتخابات الرئاسية، يحتاج الفائز إلى الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات، وإلا فسيتم إجراء جولة الإعادة في غضون أسبوعين وتحديدًا يوم 28 مايو الجاري.