اللغة الإنجليزية سهلة في جنوب سيناء ولا شكاوى من الامتحان

أدى طلاب الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء اليوم الأحد امتحان اللغة الانجليزية الذي جاء سهلا وفي متناول الطالب المتوسط .

و تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأحد امتحان "اللغة الإنجليزية" بمدرسة الأهرام الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء .

وتفقد عقل خلال المتابعة سير أعمال الامتحان بلجان مدرستي الأمل الرسمية لغات و الأهرام الرسمية لغات و اطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على الامتحان مشددا على رئيس اللجنة وأعضائها الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، مع حظر الهاتف المحمول منعا باتا داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين والتأكيد على توقيعهم ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة بأيديهم على الورقة

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ م بمحافظة جنوب سيناء تستأنف أعمالها اليوم في يومها الثاني وتستمر حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة ا متحانية وعدد 3360 طالب / طالبة و يمتحن الطلاب غدا الاثنين 15 مايو مادتي " الهندسة " الفترة الأولى والتربية الفنية " الفترة الثانية "



عقل يتفقد اللجان

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