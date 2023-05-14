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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 5 تجار مخدرات بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم علي عملائهم ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

ففي حلوان ، تمكن رجال الأمن بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة التبين مستقلين مركبة "توك توك " قيادة وملك أحدهم ، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى .

وفي المطرية ، تم ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال إستقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام و2 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجار مخدرات شرطة حلوان شرطة المطرية شرطة الشروق مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة

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