القبض على 5 تجار مخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم علي عملائهم ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

ففي حلوان ، تمكن رجال الأمن بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة التبين مستقلين مركبة "توك توك " قيادة وملك أحدهم ، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى .

وفي المطرية ، تم ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال إستقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام و2 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.