البحيرة تفوز بـ26 ميدالية خلال بطولة الجمهورية للعموم فى الكيك بوكسينج.. صور

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظه تشهد طفرة شبابية ورياضية كبيرة ودعم غير مسبوق لكافة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة .

وأشادت بحصول مركز شباب السعرانية بادارة شباب كفر الدوار على 26 ميدالية متنوعه في بطولة الجمهورية للعموم مستوى A فى لعبة الكيك بوكسينج والتي نظمتها لجنه المسابقات بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج خلال الفتره من 8 الى 11 مايو 2023 بأستاد القاهره الدولي.

البحيرة تحصد 26 ميدالية منهم 11 ذهبية في بطولة الجمهورية للعموم فى لعبة الكيك بوكسينج

البحيرة تحصد 26 ميدالية منهم 11 ذهبية في بطولة الجمهورية للعموم فى لعبة الكيك بوكسينج

البحيرة تحصد 26 ميدالية منهم 11 ذهبية في بطولة الجمهورية للعموم فى لعبة الكيك بوكسينج

البحيرة تحصد 26 ميدالية منهم 11 ذهبية في بطولة الجمهورية للعموم فى لعبة الكيك بوكسينج

البحيرة تحصد 26 ميدالية منهم 11 ذهبية في بطولة الجمهورية للعموم فى لعبة الكيك بوكسينج

البحيرة تحصد 26 ميدالية منهم 11 ذهبية في بطولة الجمهورية للعموم فى لعبة الكيك بوكسينج

وأشار الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أنه إستمراراً لسلسة الإنجازات والبطولات التى تحققها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، فقد فاز مركز شباب السعرانيه بالمركز الأول لعدد 11 لاعب وحصلوا على 11 ميدالية ذهبية ، كما فاز بالمركز الثاني لعدد 12 لاعب ليحصدوا 12 ميدالية فضية ، وفاز ايضا بالمركز الثالث بعدد ثلاث لاعبين ليحصدوا ثلاث ميداليات برونزية.