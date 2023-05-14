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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بالبحيرة سهير الأنصاري

محكمة دمنهور
محكمة دمنهور

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسن علي عبد الحي ابو زهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين امير عبد الرحمن عبد المجيد ابو العز، وخالد سعد الدين الشيخ احمد رجب، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل الحاجة سهير الأنصاري سيدة الخير المعروفة إعلاميا بـ " سيدة الخير في البحيرة" ، إلي دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع.

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ووجهت النيابة العامة، خلال الجلسة إلي المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلب ممثل النيابة العامة أجل للمرافعة.

وطلب الدفاع عن المتهم تفريع مكالمات تليفون المجني عليها والمتهم عن يوم الحادث، وتفريغ الفلاشة الخاصة بالقضية، ورد رئيس المحكمة بأنها مرفقة.

كانت مدينة دمنهور، شهدت في ديسمبر الماضي، حادثا مأساويا، بعدما عثر الأهالي على جثة سيدة مسنة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعى بدائرة مركز دمنهور، في محافظة البحيرة، في ظروف غامضة، و جري نقل الجثة لمشرحة مستشفي دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مامور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة،و تبين مقتل سيدة مُسنة تدعى سهير الأنصاري موظفة "بالمعاش"- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال كريمتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات وأضافت أنه كان بحوزة والدتها (هاتف محمول - حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

البحيرة الجمعيات الخيرية الحاجة سهير الأنصاري العثور علي جثة سيدة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تأجيل محاكمة جثة سيدة مسنة ظروف غامضة محكمة جنايات دمنهور

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