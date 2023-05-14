ما القادم على الاقتصاد التركي بعد انتهاء انتخابات اليوم أيًا كان الفائز

الأمور متدهورة

تعد انتخابات 2023 في تركيا واحدة من أهم الانتخابات في تاريخها الممتد لمائة عام، وفق ما ذكرت مجلة ذا كونفرسيشان البريطانية.

بعد سنوات من انهيار العملة وتلاشي احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع التضخم، ستكون إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية أولوية قصوى لمن يؤدي اليمين بعد التصويت في 14 مايو.

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه إلى السلطة في عام 2002 بعد فترة وجيزة من سوء الإدارة الاقتصادية السابقة التي تسببت في أزمة كبيرة تسببت في هبوط الليرة وسوق الأسهم.

في مقابل إنقاذ صندوق النقد الدولي، أدخلت الحكومة المنتهية ولايتها إصلاحات مثل إنشاء بنك مركزي مستقل ، ومنظمين مصرفيين وماليين واتخاذ خطوات لتقليل العجز العام والديون، وقواعد المشتريات العامة المناسبة.

تمسك حزب العدالة والتنمية بحكمة بهذه الإصلاحات ، التي دفعت البلاد وحققت أرباحًا كبيرة .

وانخفض معدل التضخم من أكثر من 50٪ في عام 2001 إلى خانة الآحاد في غضون ثلاث سنوات.

تحسن الاستثمار الأجنبي بشكل ملحوظ ، مما سمح للنمو الاقتصادي السنوي بمتوسط ​​7 ٪ من 2002-2007.

تسببت الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 في انهيار الصادرات التركية ، لكن البلاد تعافت بسرعة نسبيًا بعد أن خفضت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبًا.



شجع ذلك المستثمرين على الاقتراض بثمن بخس واستثمار الأموال في الأسواق الناشئة مثل تركيا بحثًا عن عوائد مناسبة.

جاءت نقطة التحول ، على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، في عام 2013.

بعدما تحولت المظاهرات في اسطنبول ضد نشاط البناء في حديقة جيزي ، وهي واحدة من آخر المناطق الخضراء المتبقية في المدينة ، إلى حركة وطنية ضد للحكومة.

وانخفضت الملكية الأجنبية للسندات الحكومية التركية من 25٪ في مايو 2013 إلى أقل من 1٪ في عام 2023.

وبالمثل ، سحب المستثمرون أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي (5.6 مليار جنيه إسترليني) من سوق الأسهم التركية.

وعلى عكس الدول الأخرى، فعندما بدأت الضغوط التضخمية في التصاعد في عام 2021 ، وعلى عكس كل البنوك المركزية الأخرى تقريبًا ، خفض المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل حاد ، من 19٪ إلى 8.5٪ اليوم.

دفع هذا التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 84 ٪ في أغسطس 2022.

كما أدى إصرار أردوغان على أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز النمو إلى إضعاف الليرة بشدة، التي انخفضت بنسبة 80٪ مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الخمس الماضية.

ومما زاد المشكلة أن واردات تركيا أعلى بكثير من صادراتها ، مما تسبب في عجز الحساب الجاري بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأهدرت السلطات كمية هائلة من احتياطيات النقد الأجنبي.

كما لجأوا إلى اتفاقيات مبادلة مع دول خليجية صديقة مثل الإمارات العربية المتحدة ، حيث اقترضت تركيا دراهم إماراتية مقابل الليرة.

لكن هذا لم يعالج المشاكل الأساسية، فاعتبارًا من أبريل 2023 ، انخفض صافي احتياطيات العملات الأجنبية لتركيا إلى 67 مليار دولار أمريكي .



وأمام هذا، فبعد هذه الانتخابات، فإذا فاز أردوغان ، فيتوقع المراقبون، إن يحدث تطبيع أكثر مع الغرب، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي هو الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا وبالتالي مصدر الأموال الصعبة، فمن المحتمل أن يتراجع نهج أنقرة تجاه الغرب في ظل حكم أردوغان بعد الانتخابات.

من ناحية أخرى ، لم يقدم البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية أي شيء جديد على جبهة السياسة الاقتصادية. يبدو من غير المرجح أن يغير أردوغان موقفه بشأن أسعار الفائدة المنخفضة ، وفي هذه الحالة من المرجح أن تنخفض الليرة أكثر.

أما انتصار المعارضة، خاصة إذا كان حاسمًا ، فسيسمح بإعادة ضبط مناسبة ، تبدأ بشكل واضح برفع أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي إلى الحد الأقصى، وتعزيز النمو الاقتصادي مع تخفيف الضغط على الليرة.

وبالتالي، أيًا كان الفائز، فسيتعامل أكثر مع الغرب لأنه المنقذ لتركيا، لكن كل بطريقته.