راجل.. تعلق مثير من إبراهيم فايق علي موقف مصطفي محمد

علق الاعلامي إبراهيم فايق علي موقف مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق ، من المشاركة في مباراه تولوز بسبب ارتداء قميص فريقه ضمن حمله الاتحاد الفرنسي لدعم المثليين .

وكتب ابراهيم فايق من خلال حسابه على تويتر: "راجل من ضهر راجل.. احنا ولادنا مالهمش في الشمال يا عالم يا شمال ".

وخسر فريق نانت بثنائية نظيفة أمام ستراسبورج، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثنائية فريق ستراسبورج عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم حبيب ديارا في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد منذ بداية اللقاء كأساسي قبل مغادرته في الدقيقة 60.