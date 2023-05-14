خبيرة تنمية بشرية تكشف طرق التعامل مع الشخص المتطفل

أوضحت رحاب الشريف خبيرة التنمية البشرية، عن كيفية التعامل مع الشخص المتطفل، والمضطرب نفسيا.

وقالت “الشريف”، إن هناك بعض الأشخاص الذين يتدخلون في أدق وأبسط القرارات التي يتخذها الإنسان، مثل اقتناءه لملابسه، واختياراته اليومية.

وأضافت، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن الشخص المتطفل لا يكون له سقف، بمعنى أنه يتدخل ويتطفل على الأشخاص الآخرين لأبعد حد ممكن، مادام الآخرين يسمحون لهم بذلك.

وتابعت، أن علاج هذا الأمر، يكون عن طريق مواجهة المتطفل بتطفله: "نقول له بصراحة إننا لا نحب أن نتكلم فيما يخص أمورنا الشخصية والحياتية، وما نتحدث عنه فقط هي المواضيع العامة".

وقالت: إن المتطفل قد لا يتفهم هذا الحديث، إذ أنه يتطفل بحجة القرب والصداقة، إلا أنه تصرف سيء يجب مواجهته به، وعدم السماح له بالتجاوز فيه.