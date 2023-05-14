برلماني: الأحزاب في مصر لن تصل للنضج السياسي قبل 10 سنوات من الآن

قال محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد جلسة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم شهدت فروقا كبيرة بين الأحزاب وترجيح للقائمة المطلقة والقائمة النسبية، مشددًا على أن الأحزاب السياسية لن تصل إلى النضج السياسي في مصر قبل 10 سنوات من الآن.

وأضاف "سامي"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "هناك أحزاب ناشئة من ضمنها حزبنا المصري الديموقراطي تحتاج إلى الوقت، لدينا شخصيات تاريخية مثل الدكتور محمد أبو الغار وفريد زهران، ولكن نعتبر أنفسنا أننا وصلنا إلى جيل الوسط وجيل الشباب، وحتى نتمكن من التعددية الحزبية فلابد من تقوية الأحزاب".

وتابع، ان القوائم النسبية هي أفضل شيء لبناء وخلق الأحزاب ونواب الأمة الذين يقدمون التشريع ويحاسبون الحكومة، أما الفردي فإن له عيوب تتمثل في أن 90% من وقت النائب يذهب إلى الخدمات الفردية، فلا يستطيع الاضطلاع بدور النائب الذي يناقش القوانين والتشريعات ويحاسب الحكومة.