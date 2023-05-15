خالد عباس: 30 أسرة تعيش داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ 4 أشهر

قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الآن تم نقل مايقارب من 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقلوا بالكامل للعاصمة، بالإضافة إلى 13 إلى 14 ألف موظف داخل العاصمة، وذلك وفقا للخطة الزمنية المحددة مع مجلس الوزراء.

وأضاف "خالد عباس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه بحلول منتصف شهر 6 سيتم الانتهاء من نقل كافة الوزارات، بالإضافة إلى مجلس الوزراء الذي بدأ بالفعل العمل في العاصمة الإدارية.

وأكمل: كل أسبوع يتم نقل من وزارتين لـ 3 وزارات للعمل بالحى الحكومى، منوها بأنه تم البدء بتسليم الوحدات السكنية للموظفين، وذلك بداية من أول أمس، بالإضافة إلى وحدات الحى السكنى الذى يتبع وزارة الإسكان وجارى تسليمها للموظفين والانتقال تباعا.

وأوضح أن الحركة بدأت تدب داخل العاصمة الإدارية، متابعا: لدينا ما يقارب من 30 أسرة تعيش داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ 4 أشهر.

وأشار إلى أن هناك تعاون مع وزارة النقل، لتوفير أتوبيسات من خارج العاصمة حتى داخلها، بالإضافة إلى القطار الكهربائى.

ولفت إلى أن هناك مايقارب من 5 جامعات دولية و 12_14 مدرسة، مشددا على أن المدينة تستهدف تقديم جودة حياة لائقة للمواطنين.