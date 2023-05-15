خلال حملات مكثفة..ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي في الجيزة|شاهد

قامت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة، بحملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والادارة الصحية والتموين وقطاع الرخص والاشغالات والبيئة بالحى للتأكد من سلامة الاطعمة والمشروبات المقدمة الى المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة متابعة سلامة وصحة الاطعمة المقدمة للمواطنين وتحت إشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.

واسفرت الحملات عن التفتيش المفاجئ على بعض المطاعم بقطاع العجوزة منها سور نادى الترسانة وشارع دجلة بالمهندسين وتم فحص الاطعمة للتأكد من سلامة الاغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين.

حيث تم إعدام حوالى ما يقرب من ٧ كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمى ولا يوجد بها بيانات صحية تدل على سلامتها.

بالاضافة الى تحرير محاضر مخالفة بيئية لاحدى المطاعم بسور نادى الترسانة لعدم تنفيذ وتوافر الاشتراطات الصحية بها ومصادرة محتويات المطاعم المخالفة.

كما تم مراجعة تراخيص المطاعم ومدى الالتزام بالشروط الواردة بالرخصة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا بجانب مراجعة الشهادات الصحية والتنبيه على ضرورة نظافة المكان والثلاجات والارضيات بالاضافة الى توجيه تلك المطاعم بالالتزام بضرورة وضع البيانات بتاريخ الانتاج والانتهاء للأطعمة، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

FB_IMG_1684099304857

FB_IMG_1684099282671

FB_IMG_1684099280465

FB_IMG_1684099272794

FB_IMG_1684099302617

FB_IMG_1684099291289