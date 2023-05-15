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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات مكثفة..ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي في الجيزة|شاهد

حملات الطب البيطري
حملات الطب البيطري بالجيزة

قامت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة، بحملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والادارة الصحية والتموين وقطاع الرخص والاشغالات والبيئة بالحى للتأكد من سلامة الاطعمة والمشروبات المقدمة الى المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة متابعة سلامة وصحة الاطعمة المقدمة للمواطنين وتحت إشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.

واسفرت الحملات عن التفتيش المفاجئ على بعض المطاعم بقطاع العجوزة منها سور نادى الترسانة وشارع دجلة بالمهندسين وتم فحص الاطعمة للتأكد من سلامة الاغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين.

حيث تم إعدام حوالى ما يقرب من ٧ كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمى  ولا يوجد بها بيانات صحية تدل على سلامتها.

بالاضافة الى تحرير محاضر مخالفة بيئية لاحدى المطاعم بسور نادى الترسانة لعدم تنفيذ وتوافر الاشتراطات الصحية بها ومصادرة محتويات المطاعم المخالفة. 
كما تم مراجعة تراخيص المطاعم ومدى الالتزام بالشروط الواردة بالرخصة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا بجانب مراجعة الشهادات الصحية والتنبيه على ضرورة نظافة المكان والثلاجات والارضيات بالاضافة الى توجيه تلك المطاعم بالالتزام بضرورة وضع البيانات بتاريخ الانتاج والانتهاء للأطعمة، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

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