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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح جائزة الملهم الدولية لـ مدير قوى عاملة بورسعيد

صدى البلد

تم  تكريم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ؛ عبد الونيس عبدالله ، وحصوله على جائزة “مُلهِم الدوليّة” TALENTED، والتى أقيمت فى الموسم الدولى السابع ٢٠٢٣، تحت شعار "رموز عربية فى مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية " ، تقديرا لدوره المجتمعى الفعال فى توعية الفرد والمجتمع ، ولمجهوداته الملموسة فى الثراء المعرفى والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائي لجائزة ملهم الدولية ٢٠٢٣م،  من إتحاد رواد الأعمال العرب.

 أقيمت الاحتفالية بالقاهرة  لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة ، حيت تم تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد واستلام درع وشهادة تكريم فى جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award فى موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولى للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة - جيل من القادة - رؤية وطنية .

 كما تم إهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربى .


وتعد جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award  تأكيدًا على أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالاً وتسطر التاريخ .

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