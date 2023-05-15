وقف أعمال بناء مخالفة بمدينة العريش

رصدت خريطة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وجود اعمال بناء مخالفة بأحد أحياء المدينة، حيث أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش تعليماته لمدير الإدارة الهندسية، بالتحرك نحو المكان لمراجعة موقف التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بوقف الأعمال في حالة عدم الحصول على موافقة المجلس بالبناء أو عدم وجود ترخيص للمباني.

وذلك في إطار تكليفات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة .



وقف الاعمال:

وقد تم تشكيل لجنة تضم قسم التنظيم والاشغالات برئاسة مدير الإدارة الهندسية، حيث تبين عدم وجود روف بالرخصة الاصليه للشاليه، وعليه تم وقف الأعمال والازاله فورا للإنشاءات الحديثة .

كما تم تحرير محضر أيقاف لأعمال البناء وإزالة الروف والتخفظ على المعدات مواد البناء واتخاذ اللازم نحو ذلك.