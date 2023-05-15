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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بخطف طفلة وهتك عرضها بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة أحمد ماهر عثمان، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات ل3 متهمين بخطف طفلة "طالبة " وهتك عرضها كرها حال حملهم أسلحة بيضاء " كتر" بشبين القناطر.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٥١١٨ لسنة  الجنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ۳۰۸۷ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، بقيام كل من: " عبد المنعم م.ع" ١٥ سنة سائق توك توك، ومقيم كفر طحا مركز شبين القناطر القليوبية، " أحمد أ.ص"  ١٨ المهنة مساعد منابعي سيراميك ومقيم كفر طحا، " مصطفي أ.م" ١٦ سنة المهنة سائق توك توك ومقيم كفر طحا يمركز شبين القناطر شبين القناطر.


أنه فى يوم ٢٠ /٢٠٢٢/١٠ ، خطفوا بالإكراه الطفلة المجني عليها " ج و.ع"، ١٥ سنة، طالبة، بأنها وحال سيرها بالطريق العام بينما كان المتهمين الأول والثانى يستقلا الدراجة النارية " توك توك" قيادة الأول فاستبدلا أماكنهما بالدراجة وقام الأخير بجذبها إلى داخل الدراجة مشهراً في مواجهتها سلاح أبيض "كتر" مهدداً إياها به بينما لاذ المتهم الثاني بالفرار مسرعاً بالدراجة حتى لا يفتضح أمرهما ونقلاها إلى دراجة نارية أخري بقيادة المتهم الثالث محتجزين المجني عليها سالفة الذكر بداخل تلك الدراجة قاصدين أبعادها وإقصاءها بعيداً عن الأعين والأنظار قاصدين العبث بها تسهيلاً لارتكاب جريمتهم.


وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري قد تلتها وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان : هتك المتهم الأول عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد مشهرين في مواجهتها سلاح أبيض "كتر" مهدداً إياها به بأن قام بالاحتكاك بجسدها وملامسة مواطن عفتها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث برفقته قائدين الدرجات النارية محل الواقعة على مسرح الواقعة.

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