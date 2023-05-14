تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن وإصابة فردي شرطة بالقليوبية إلى11 يونيو

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة بتأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن وإصابة 2 من أفراد الشرطة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة أثناء عملهم بشبين القناطر لجلسة يوم 11 من دور يونيو المقبل لتقديم مستندات والمرافعة .



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1700 لسنة 2014 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 384 لسنة 2014 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 10 / 5 / 2013، قام كل من: " محمد سنة.ع"، " محمد ع.م" ، " احمد و.ع"، " احمد و .ع"، " احمد س .ا"، " محمد ف ا" ، " احمد م .ف" ، " مصطفى ع.م" ، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم ٦٩٣١ لسنة ۲۰۱۳ جنايات شبين القناطر وكان ذلك باستخدام الأسلحة النارية فرد خرطوش ، بنادق آلية " موضوع التهم التالية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر .