عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن وإصابة فردي شرطة بالقليوبية إلى11 يونيو

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة  بتأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن وإصابة 2  من أفراد الشرطة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة أثناء عملهم بشبين القناطر لجلسة يوم 11 من دور يونيو المقبل لتقديم مستندات والمرافعة .

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية لـ يونيو المقبل

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بالقليوبية


وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1700 لسنة 2014 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 384 لسنة 2014 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 10 / 5 / 2013، قام كل من: " محمد سنة.ع"، " محمد ع.م" ، " احمد و.ع"، " احمد و .ع"، " احمد س .ا"، " محمد ف ا" ، " احمد م .ف" ، " مصطفى ع.م" ، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم ٦٩٣١ لسنة ۲۰۱۳ جنايات شبين القناطر وكان ذلك باستخدام الأسلحة النارية فرد خرطوش ، بنادق آلية " موضوع التهم التالية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر .

القليوبية مركز شبين القناطر محكمة جنايات بنها فرض السيطرة شبين القناطر محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

تحرير 1104 مخالفات مرورية فى حملة بالقليوبية

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية لـ يونيو المقبل

ترشيحاتنا

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ