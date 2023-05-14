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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية لـ يونيو المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وخالد على إبراهيم على ووكيل النيابة محمود حنفى تأجيل نظر قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهمًا لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية لجلسة 11 يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهمين. 

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات. 
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا جوهراً مخدراً "نبات "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها. 
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بنادق خرطوش، فرد خرطوش وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

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