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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بالقليوبية

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها للعثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقا أثناء اللهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها منذ يومين وجرفه التيار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع طفل يدعي"أحمد ع" غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.
وبالفحص تبين أن قيام طفل يدعي"أحمد ع" ومقيم بقرية الرملة في محافظة القليوبية خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها انزلقت قدماه إلا أنه لم يتمكن من السباحة وجرفته المياه، ومازالت المحاولات مستمرة.
وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهوده للعثور على الجثمان بمنطقة الرملة ببنها بمحافظة القليوبية حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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