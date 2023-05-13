حبس المتهم بقتل موظف جاره بسبب رائحة تربية الأغنام في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل موظف بالمعاش بسبب خلافات الجيرة وتربية الأغنام بجوار منزل المجني عليه، كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستدعاء شهود العيان لسماع شهادتهم حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بقيام عاطل بإطلاق عيار ناري صوب أحد الأشخاص وإصابته بعيار ناري بالصدر ووفاته على الفور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "عطوة. م"، 70 سنة، بالمعاش، بطلق ناري في الصدر ووفاته على الفور على يد "محمود. هـ"، 32 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة الخانكة، خلال معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بتربية ماشية "أغنام" بجوار منزل المجني عليه وتسببه في انتشار رائحة كريهة، فصوب ناحيته سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأطلق عيارا ناريا وتسبب في وفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.