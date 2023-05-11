السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بينهم محام لتزوير الأحكام القضائية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية اليوم، الدائرة الأولي برئاسة المستشار ثروت عامر، بالحكم خمس سنوات لأربع متهمين من بينهم محام ومُحضر بالحكم 5 سنوات لاتهامهم بتزوير احكام قضائية بالطرد والاستيلاء على عقارات مواطنين وتزوير عقود.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الاجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغات من احد المواطنين بصدور احكام قضائية بالطرد ولأستيلاء على عقاراتهم.

بالفحص والتحري تبين ان تلك العقود والأحكام الصادرة مزورة حيث اتفق كلا من المحامى والمحضر بمحكمة طوخ للجزئية بمشاركة اثنين اخرين على عمل عقود ايجارية مزورة على خلاف الحقيقة حيث يقوم المحامى بكتابتها ويساعدة المحضر الذى يعمل موظفا بالمحكمة فى اعلان اصحابها دون علمهم حتى يفوجئوا المجنى عليهم بصدور احكام نهائية صادرة ضدهم بالطرد من منازلهم والاستيلاء عليها.

وجرى إعداد أكمنة وتم ضبط المتهمين الأربعة وعرضهم على جهات التحقيق والتى أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.