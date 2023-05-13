عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للهروب من أحكام جنائية.. مهندس زراعي يستخرج شهادة وفاة لنفسه بالقليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وذلك لمهندس زراعى وشقيقه المحاسب وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، لقيام الأول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثانى والثالث، وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى للهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.

السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بينهم محام لتزوير الأحكام القضائية بالقليوبية

بسبب تربية المواشي.. مصرع موظف بالمعاش بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف رشدى وشريف السباعى.

وتعود أحداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها بدائرة بندر بنها فى محافظة القليوبية باستيقاف إحدى السيارات ليلا لتفحص هوية راكبيها، فتبين تواجد المتهم "م. س" وشقيقه بالسيارة، وبالكشف على الاول تبين وفاته منذ 4 سنوات، وبالإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى.

تم إخطار مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه ضباط قطاع الأحوال المدنية، فتوصل إلى أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها. 

وقام الثانى باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث، وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها، وبناءً عليه تم استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى وفقا للإجراءات المعتادة، وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة  ضد الأول فى شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن اتجاه الدول إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الإجراءات بات منتجا لآثاره، ويتم ضبط المزورين والمتلاعبين بعد أن أصبح الربط الإلكترونى موحدا بين جميع الجهات والمؤسسات مباشرة باستمرار التطوير لتلك المنظومة وتحديثها وسد الثغرات التى تبين من الواقع العملى لمثل تلك الحالة التى قضت فيها المحكمة.

القليوبية إحدى المستشفيات الربط الإلكتروني التحول الرقمي المستشفيات الخاصة قطاع الأحوال المدنية محكمة جنايات بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بينهم محام لتزوير الأحكام القضائية بالقليوبية

بسبب تربية المواشي.. مصرع موظف بالمعاش بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز بسبب تجميع بطاقات التموين بالقليوبية

ترشيحاتنا

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق زراعي بالإسماعيلية

كهربا راضع تيشيرت الأهلي.. شاهد رد عمرو أديب على تصريحات خالد مرتجي

حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي

تأخر وصول أسئلة اللغة العربية للجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالعريش

رضا حجازي: التكنولوجيا أنقذت التعليم أثناء كورونا وجيل الموبايلات كله رقمي

المنيا: انتشال جثث 3 طلاب غرقوا في حوادث متفرقه بسمالوط وبني مزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ