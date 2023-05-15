اتخذوا القرار الإيجابي .. مطالبة جديدة من زيلينسكي لـ الناتو

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشدة جديدة إلى حلف الناتو لاتخاذ "قرار سياسي إيجابي" بشأن انضمام كييف له خلال قمته المقررة في يوليو المقبل.

وحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، أدلى زيلينسكي بتصريحاته في خطاب بالفيديو أمام قمة كوبنهاجن للديمقراطية.

وقال إن انضمام فنلندا إلى الناتو أظهر التأثير الحقيقي لضمانات الحلف الأمنية، موجهًا الشكر للدنمارك والحلفاء الآخرين على إصرارهم في دعم أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف "حان الوقت لإزالة أكبر حالة من عدم اليقين الأمني في أوروبا - أي الموافقة على قرار سياسي إيجابي بشأن العضوية في الناتو"، لافتًا إلى أن القرار يستحق اتخاذه في قمة يوليو بالفعل، وستكون إشارة في الوقت المناسب.

وكان زيلينسكي قد جدد دعوته للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال زيارته إلى ألمانيا، معتبرًا أنه لا يوجد حاليًا أسباب منطقية لرفض عضوية أوكرانيا في الناتو.

وأكد “بناء على نتائج أعمالنا، فإن أوكرانيا بالفعل في الحلف، لكن القرار القانوني لم يتخذ بعد. الأمر يستحق اتخاذ هذا القرار، إنه يحفز جنودنا”.