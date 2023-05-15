عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتخذوا القرار الإيجابي .. مطالبة جديدة من زيلينسكي لـ الناتو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشدة جديدة إلى حلف الناتو لاتخاذ "قرار سياسي إيجابي" بشأن انضمام كييف له خلال قمته المقررة في يوليو المقبل.

وحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، أدلى زيلينسكي بتصريحاته في خطاب بالفيديو أمام قمة كوبنهاجن للديمقراطية.

وقال إن انضمام فنلندا إلى الناتو أظهر التأثير الحقيقي لضمانات الحلف الأمنية، موجهًا الشكر للدنمارك والحلفاء الآخرين على إصرارهم في دعم أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف "حان الوقت لإزالة أكبر حالة من عدم اليقين الأمني في أوروبا - أي الموافقة على قرار سياسي إيجابي بشأن العضوية في الناتو"، لافتًا إلى أن القرار يستحق اتخاذه في قمة يوليو بالفعل، وستكون إشارة في الوقت المناسب.

وكان زيلينسكي قد جدد دعوته للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال زيارته إلى ألمانيا، معتبرًا أنه لا يوجد حاليًا أسباب منطقية لرفض عضوية أوكرانيا في الناتو.

وأكد “بناء على نتائج أعمالنا، فإن أوكرانيا بالفعل في الحلف، لكن القرار القانوني لم يتخذ بعد. الأمر يستحق اتخاذ هذا القرار، إنه يحفز جنودنا”.

زيلينسكي الناتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كييف قمة كوبنهاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

هيئة الانتخابات التركية تعلن نتائج أردوغان وغريمه كيليتشدار أوغلو

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

كانت هتستلم النهاردة فستان فرحها .. التفاصيل الكاملة لوفاة مارتينا عروس الإسماعيلية

كولر يفتح باب الرحيل أمام نجم جديد من الأهلي

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف| زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح.. أين كنا وكيف أصبحنا في الجمهورية الجديدة؟

خلية نحل لزراعة وتخزين ودعم القمح| مصر تؤمّن غذاءها ذاتيًا بالذهب الأصفر

الحكومة : توقيع اتفاقية بدء تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا

الصين أعادته للحياة.. حقيقة ظهور مخلوق التنين المنقرض في مختبر علمي

اتخذوا القرار الإيجابي .. مطالبة جديدة من زيلينسكي لـ الناتو

الطماطم بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 15-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات زوجة حسن شاكوش تثير الجدل بالسوشيال ميديا .. شاهد

متشجعش الفريق دا عشان صحتك.. روشتة طبيب تثير جدل رواد مواقع التواصل

احذر| أعراض تشير إلى ارتفاع ضغط الدم غير المشخص.. تعرف عليها

طريقة عمل ساندوتش الكوردن بلو| أحلى من الجاهز

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ