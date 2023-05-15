طلاب إعدادية الفيوم يشكون صعوبة امتحان الجبر والإحصاء وضيق الوقت

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم ، لامتحان الفصل الدراسى الثانى عام 2022/2023 ، عن صعوبة بعض أسئلة امتحان الجبر والإحصاء، وتضرروا من الوقت ، الذي لا يتناسب مع صعوبة بعض أسئلة الامتحان.

يقول خالد سيد طالب بمدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة بالفيوم ، بأن امتحان الجبر والإحصاء بالرغم من سهولته إلا انه كان هناك بعض التكات فى الأسئلة خاصة الإحصاء.

ويضيف عادل محمود طالب بمدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة ، بأن الوقت المحدد لامتحان الجبر والاحصاء ، كان غير مناسب لصعوبة بعض الاسئلة، حيث الوقت كان لمدة ساعتين وكان بحاجة الى نصف ساعه اخرى لنتمكن من حل الامتحان.

ويؤكد محمد سيد طالب بمدرسة التوفيق الإعدادية، بأن الامتحان جاء من المنهج ، لكن كانت هناك صعوبة فى بعض الاسئلة ، والوقت كان غير كافٍ للحل.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.

وأضافت، أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان، ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بتأمين الامتحانات، وكذا التأكيد على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باستخدام التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية، قد انطلقت يوم السبت 13 مايو، بمادة اللغة العربية، وتختتم يوم الخميس المقبل 18 مايو بامتحان مادة العلوم.

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