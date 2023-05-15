كهربا يوجه رسالة مؤثرة لـ لاعب الزمالك بعد إصابته القوية.. شاهد

وجه كهربا لاعب الأهلي رسالة دعم الي الونش بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة الزمالك والإسماعيلي .

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنستجرام :" ألف سلامة عليك ياحبيبي وان شاء الله هترجع احسن من الاول ".

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التعليق بشأن إصابته الأخيرة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ونشر "الونش" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :" لله الأمر من قبل ومن بعد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.