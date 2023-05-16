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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان حفلً جماهيري ، مؤخرا ، ضمن جولته الغنائية في أمريكا، وقدم مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

انهارت بالبكاء .. طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو ، أثناء صعود طفلة على خشبة المسرح، وانهارت من البكاء، بسبب رؤيتها محمد رمضان، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات، انستجرام، حيث قال محمد رمضان في الفيديو: جايه هنا علشان تنبسطي.. مش علشان تعيطي.


 

حفلات محمد رمضان في أمريكا
 

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة ولايات مختلفة  بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا 

ولمتابعة المزيد حول أخبار النجم محمد رمضان وإحياء حفلات في أمريكا .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد رمضان حفل جماهيري جولته الغنائية في أمريكا أبرز أغانيه صعود طفلة على خشبة المسرح

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