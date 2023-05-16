طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

أحيا الفنان محمد رمضان حفلً جماهيري ، مؤخرا ، ضمن جولته الغنائية في أمريكا، وقدم مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو ، أثناء صعود طفلة على خشبة المسرح، وانهارت من البكاء، بسبب رؤيتها محمد رمضان، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات، انستجرام، حيث قال محمد رمضان في الفيديو: جايه هنا علشان تنبسطي.. مش علشان تعيطي.





حفلات محمد رمضان في أمريكا



وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة ولايات مختلفة بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا

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