انهارت بالبكاء .. طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا جماهيريًا، أمس السبت، ضمن جولته الغنائية في أمريكا، وقدم مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو، أثناء صعود طفلة على خشبة المسرح، وانهارت من البكاء، بسبب رؤيتها محمد رمضان، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات، انستجرام، حيث قال محمد رمضان في الفيديو: جايه هنا علشان تنبسطي.. مش علشان تعيطي.



حفلات محمد رمضان في أمريكا

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة ولايات مختلفة بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، وحفل اليوم بنيو جيرسي.

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

فيلم هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.