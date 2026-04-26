80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زوجة عماد متعب تتتألق بإطلالة بسيطة.. صور
ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
باكستان: لا عودة وشيكة للمبعوثين الأمريكيين إلى محادثات إيران
مصر تقود مشاورات إقليمية لخفض التصعيد.. اتصالات مع قطر وإيران لتثبيت الاستقرار
تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة
مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته
تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات..رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطط تنمية سيناء
كنز تحت الأرض.. مصر لم تستغل 80% من إمكاناتها البترولية حتى الان
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تنفيذ أول ممشى ساحلي متكامل يربط مارينا 7 بمارينا 5 ..صور

جانب من الممشي
جانب من الممشي
آية الجارحي

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها لتحديث ورفع كفاءة مركز مارينا العلمين السياحي، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا السياق، أعلن جهاز القرى السياحية، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، تنفيذ مشروع ممشى ساحلي متكامل يربط بين منطقتي مارينا 7 ومارينا 5، بطول إجمالي يبلغ نحو 2750 مترًا، في خطوة نوعية تستهدف دعم البنية التحتية السياحية، وخلق متنفس حضاري عصري يخدم رواد وزائري مارينا، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة.

ويعكس المشروع رؤية متكاملة لتقديم تجربة سياحية فريدة، حيث جرى تصميم الممشى وفق أحدث المعايير العالمية، ليشمل مسارات مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات، إلى جانب تعزيز معدلات الأمان، وإتاحة الاستخدام لكافة الفئات، لا سيما ذوي الهمم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المجتمعي.

ويضم الممشى مناطق جلوس واستراحات موزعة على امتداد المسار، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تنسيق موقع متكاملة تشمل زراعة الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، بما يضفي طابعًا جماليًا مميزًا. كما يتضمن المشروع منظومة إضاءة ديكورية حديثة موفرة للطاقة، تسهم في إبراز الهوية البصرية للممشى، خاصة خلال فترات الليل، وتحقيق أعلى درجات الأمان والراحة للمترددين.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في ربط مناطق مارينا المختلفة من خلال ممشى ساحلي متصل ومباشر على البحر، بما يعزز التكامل العمراني والسياحي، ويخلق محورًا تنمويًا جديدًا يدعم تنشيط الحركة السياحية، ويرسخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة جاذبة للسياحة المحلية والدولية.

وأكد مسؤولو جهاز القرى السياحية أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بصورة حضارية متكاملة تليق بمكانة مارينا كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، وتعكس رؤية الدولة في تطوير المدن الساحلية وفق أحدث النظم العمرانية المستدامة.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: فقه المعاملات.. الشركات وبناء المجتمعات "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش" فقه المعاملات.. الشركات وبناء المجتمعات "رؤية فقهية" غدا

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد