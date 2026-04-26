تنفيذ أول ممشى ساحلي متكامل يربط مارينا 7 بمارينا 5 ..صور

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها لتحديث ورفع كفاءة مركز مارينا العلمين السياحي، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا السياق، أعلن جهاز القرى السياحية، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، تنفيذ مشروع ممشى ساحلي متكامل يربط بين منطقتي مارينا 7 ومارينا 5، بطول إجمالي يبلغ نحو 2750 مترًا، في خطوة نوعية تستهدف دعم البنية التحتية السياحية، وخلق متنفس حضاري عصري يخدم رواد وزائري مارينا، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة.

ويعكس المشروع رؤية متكاملة لتقديم تجربة سياحية فريدة، حيث جرى تصميم الممشى وفق أحدث المعايير العالمية، ليشمل مسارات مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات، إلى جانب تعزيز معدلات الأمان، وإتاحة الاستخدام لكافة الفئات، لا سيما ذوي الهمم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المجتمعي.

ويضم الممشى مناطق جلوس واستراحات موزعة على امتداد المسار، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تنسيق موقع متكاملة تشمل زراعة الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، بما يضفي طابعًا جماليًا مميزًا. كما يتضمن المشروع منظومة إضاءة ديكورية حديثة موفرة للطاقة، تسهم في إبراز الهوية البصرية للممشى، خاصة خلال فترات الليل، وتحقيق أعلى درجات الأمان والراحة للمترددين.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في ربط مناطق مارينا المختلفة من خلال ممشى ساحلي متصل ومباشر على البحر، بما يعزز التكامل العمراني والسياحي، ويخلق محورًا تنمويًا جديدًا يدعم تنشيط الحركة السياحية، ويرسخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة جاذبة للسياحة المحلية والدولية.

وأكد مسؤولو جهاز القرى السياحية أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بصورة حضارية متكاملة تليق بمكانة مارينا كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، وتعكس رؤية الدولة في تطوير المدن الساحلية وفق أحدث النظم العمرانية المستدامة.