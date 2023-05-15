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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. جنازة شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد| والعزاء الأربعاء

أحمد محمد أبوالعينين
أحمد محمد أبوالعينين مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا

تقام صلاة الجنازة غدًا، الثلاثاء، على المغفور له بإذن الله، أحمد محمد أبوالعينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، وشقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما يقام عزاء المغفور له أحمد محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء 17 مايو عقب صلاة المغرب.

النائب محمد أبو العينين

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شقيقه المغفور له أحمد محمد أبوالعينين، قائلاً “بقلوب تئن من الألم، ونفوسٍ راضيةً بقضاء الله وقدره، أنعي أخي الحبيب - أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، الذي انتقل إلى جوار ربه، صادقًا وفيًا، وصابرًا محتسبًا، وراضيًا مرضيًا، في دار اليقين وجنة الخلد، والدرجات العُلا في الملأ الأعلى وفي عليين، داعيًا المولى بذلك ولا نزكيه على الله”.

وأضاف النائب محمد أبو العينين "وداعًا أخي الحبيب "أحمد" رفيق العُمر والصِبى، والصاحبُ في الأهل، والسند في الشدة، والمُعين على نوائب الدهر".

وقال النائب محمد أبو العينين "وداعًا حتى اللقاء، والمعية في دار البقاء، والصُحبة في آخرة الخلود، آنسًا مطمئنًا بأنوار الله ورحماته التي لا تزول".

وتابع النائب محمد أبو العينين "ستظل أخي الحبيب، حيًا في وجداني، خالدًا ذكرُك، مرفوعًة أقدارك، بفضل ما أفنيت الحياةَ خدومًا معطاءً، هينًا لينًا قريبٌ من الناس، طيبَ القلبِ دمثَ الخُلق، ستظل باقيًا في قلوب الجميع، رمزًا ونبراسًا للخير والعطاء".

واختتم النائب محمد أبو العينين، قائلاً "سلامٌ لروحك الطاهرة، ونفسِك المطمئنة، وعُمرك العطِر، وأيامنا التي ارتسمت بجميل أثرك".

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