عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأزمات تلاحقه في فرنسا| مصطفى محمد يرفع شعار المبادئ.. فهل يتبخر حلمه؟ أم "نانت" هو الخاسر؟

مصطفي محمد
مصطفي محمد

فرض نادي نانت الفرنسي، غرامة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد، ردا على امتناعه عن المشاركة في مباراة الفريق أمام تولوز، ورفضه الانضمام لحملة لدعم حقوق المثليين في الدوري الفرنسي.

وأكد النادي أنه سيتم التبرع بهذه الأموال التي سيعاقب بها مصطفى محمد إلى إحدى الجمعيات التي تحارب ضد اضطهاد حملة النادي لتكون قادرة على الاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد في القيام بدورها.

 

رد مصطفى محمد 

ووجه مصطفى محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي، رسالة إلى جماهير ناديه بعدما رفض المشاركة في المباراة أمام تولوز، التي جمعت بينهما ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الفرنسي.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أشارك في مباراة تولوز ونانت ، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفًا”.

وأضاف: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والقناعات، ويمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية”.

وتابع: "نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة”.

وأتم: "آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام”.

 

نانت يرفض تهديدات موجهة لمصطفى محمد

 

 

وأدان النادي الفرنسي، التهديدات التي وجهت إلى مصطفى محمد وعائلته قبل المباراة وبعدها بعد رفضه ارتداء شارة الحملة.

وقال مدرب نانت، في تصريحات نشرها موقع النادي الرسمي: "مصطفى محمد كان مترددًا جدًا بشأن الرغبة في اللعب ضد تولوز أو رفض المشاركة بسبب المشكلات التي واجهها خلال شهر رمضان الماضي".

وأضاف: "هذه مواضيع حساسة وكان لابد من إيجاد الحلول لأنها بالفعل مصدر إزعاج".

وتابع: "يجب أن ندعو للتسامح فيما يتعلق بجميع القضايا الدينية، وليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن ذلك".

وأكمل: "النادي هو من سيقرر توقيع عقوبة على مصطفى محمد ولست أنا، أنا هنا لـ4 مباريات فقط، سأركز على المباريات المتبقية".

 

مصطفى محمد يرفض دعم المثليين 

 

وكان مصطفى محمد برفقة بعثة الفريق الفرنسي نانت التي ستخوض المباراة ضد تولوز، لكنه قرر عدم اللعب بسبب رفضه ارتداء قميص عليه "ألوان المثلية”.

نانت اكتفى بالتعادل سلبيًا (0-0) ضد تولوز، في مباراة شهدت استبعاد مصطفى محمد.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

يذكر أن نادي نانت يحتل المرتبة السابعة عشر في الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة، وفارق نقطة وحيدة عن السادس عشر، صاحب أقرب مركز آمن من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ومصطفى محمد يلعب هذا الموسم مع نانت الفرنسي معارا من جالاتا سراي، ويتضمن عقد إعارته بند إمكانية الشراء مقابل 5.75 مليون يورو.

وشارك المهاجم صاحب الـ25 عاما في 48 مباراة مع نانت هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان لاحق مصطفى محمد أزمة خلال شهر رمضان بسبب قرار المدرب باستبعاد أي لاعب حال صيامه وهو ما أدى إلى استبعاد اللاعب في مباراتين.

 

رد إبراهيم فايق علي موقف مصطفي محمد

 

وعلق الاعلامى ابراهيم فايق على موقف مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول الكروى بنادى نانت الفرنسي، معاراً من جالطة سراى التركى حيث رفض المحترف المصري المشاركة مع فريقه نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي، بسبب دعم المثليه.

ونشر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للاعب، معلقاً عليها:

وكتب: راجل من ضهر راجل.. احنا ولادنا مالهمش في الشمال يا عالم يا شمال.

مصطفي محمد حقوق المثليين الدوري الفرنسي تولوز جالاتا سراي تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي ظهرت الآن في المدارس بـ4 ألوان |اعرف نتيجتك

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

خلال ساعات.. ماذا يحدث في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ابنته السبب.. لماذا انهار ماجد المصري على الهواء ومقدم البرنامج ينهى الحلقة

موضوعات متعلقة

70 ألف وظيفة جديدة في الحكومة بـ 4 مليارات جنيه.. تعرف على التخصصات المطلوبة| تفاصيل

إعفاء الذهب من الجمارك| الشعبة تصدم الجميع بشأن الأسعار عقب القرار.. وهل الألماظ مشمول؟

مش أمم متحدة| القصة الكاملة لتكريم سمية الخشاب “الوهمي”.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

هل يعود الابن الضال؟! رمضان صبحي يغازل القلعة الحمراء.. ومجلس الأهلي يخشى الغضب الجماهيري

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة: سد النهضة بند دائم على أعمال القمة العربية

فعلها أمام الأهلي .. قرار مفاجئ من صن داونز قبل مواجهة الوداد

متحدث الرئاسة : نأمل حل أزمة سوريا بفاعلية بعد عودتها إلى الجامعة العربية

متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتثبيت الهدنة السودانية ووقف إطلاق النار

متحدث الرئاسة: السيسي يتحدث عن وحدة الصف العربي والأزمة السودانية بقمة جده

متحدث الرئاسة : مصر تدعم أي مساعٍ حقيقية لتحقيق التكامل بين الدول العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة لانفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن.. كيف نحذرها؟

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وهبوط الذهب | ماذا يحدث؟ ..فيديو

وجهه شاحب.. أحدث ظهور للفنان عادل إمام في عيد ميلاده الـ83| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ