الأزمات تلاحقه في فرنسا| مصطفى محمد يرفع شعار المبادئ.. فهل يتبخر حلمه؟ أم "نانت" هو الخاسر؟

فرض نادي نانت الفرنسي، غرامة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد، ردا على امتناعه عن المشاركة في مباراة الفريق أمام تولوز، ورفضه الانضمام لحملة لدعم حقوق المثليين في الدوري الفرنسي.



وأكد النادي أنه سيتم التبرع بهذه الأموال التي سيعاقب بها مصطفى محمد إلى إحدى الجمعيات التي تحارب ضد اضطهاد حملة النادي لتكون قادرة على الاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد في القيام بدورها.

رد مصطفى محمد

ووجه مصطفى محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي، رسالة إلى جماهير ناديه بعدما رفض المشاركة في المباراة أمام تولوز، التي جمعت بينهما ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الفرنسي.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أشارك في مباراة تولوز ونانت ، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفًا”.

وأضاف: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والقناعات، ويمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية”.

وتابع: "نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة”.

وأتم: "آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام”.

نانت يرفض تهديدات موجهة لمصطفى محمد

وأدان النادي الفرنسي، التهديدات التي وجهت إلى مصطفى محمد وعائلته قبل المباراة وبعدها بعد رفضه ارتداء شارة الحملة.

وقال مدرب نانت، في تصريحات نشرها موقع النادي الرسمي: "مصطفى محمد كان مترددًا جدًا بشأن الرغبة في اللعب ضد تولوز أو رفض المشاركة بسبب المشكلات التي واجهها خلال شهر رمضان الماضي".

وأضاف: "هذه مواضيع حساسة وكان لابد من إيجاد الحلول لأنها بالفعل مصدر إزعاج".

وتابع: "يجب أن ندعو للتسامح فيما يتعلق بجميع القضايا الدينية، وليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن ذلك".

وأكمل: "النادي هو من سيقرر توقيع عقوبة على مصطفى محمد ولست أنا، أنا هنا لـ4 مباريات فقط، سأركز على المباريات المتبقية".

مصطفى محمد يرفض دعم المثليين

وكان مصطفى محمد برفقة بعثة الفريق الفرنسي نانت التي ستخوض المباراة ضد تولوز، لكنه قرر عدم اللعب بسبب رفضه ارتداء قميص عليه "ألوان المثلية”.

نانت اكتفى بالتعادل سلبيًا (0-0) ضد تولوز، في مباراة شهدت استبعاد مصطفى محمد.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

يذكر أن نادي نانت يحتل المرتبة السابعة عشر في الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة، وفارق نقطة وحيدة عن السادس عشر، صاحب أقرب مركز آمن من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ومصطفى محمد يلعب هذا الموسم مع نانت الفرنسي معارا من جالاتا سراي، ويتضمن عقد إعارته بند إمكانية الشراء مقابل 5.75 مليون يورو.

وشارك المهاجم صاحب الـ25 عاما في 48 مباراة مع نانت هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان لاحق مصطفى محمد أزمة خلال شهر رمضان بسبب قرار المدرب باستبعاد أي لاعب حال صيامه وهو ما أدى إلى استبعاد اللاعب في مباراتين.

رد إبراهيم فايق علي موقف مصطفي محمد

وعلق الاعلامى ابراهيم فايق على موقف مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول الكروى بنادى نانت الفرنسي، معاراً من جالطة سراى التركى حيث رفض المحترف المصري المشاركة مع فريقه نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي، بسبب دعم المثليه.

ونشر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للاعب، معلقاً عليها:

وكتب: راجل من ضهر راجل.. احنا ولادنا مالهمش في الشمال يا عالم يا شمال.