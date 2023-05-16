أقام علاقة زوجية كاملة.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة في القضية / فيديو جراف

تفاصيل جديدة ومفاجأة في أزمة المطرب حسن شاكوش و زوجته ريم طارق، فجرتها المستشارة هايدي الفضالي دفاع زوجة حسن شاكوش، بشأن الإتهامات الموجهة إلى الأخيرة من زوجها.



وقالت المستشارة هايدي الفضالي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن موكلتها ريم طارق زوجة حسن شاكوش، مثلت أمام النيابة العامة في أكتوبر، للتحقيق في الإتهامات الموجهة إليها من تزوير عقد الزواج وسرقة نصف مليون جنيه من منزل شاكوش.



وأشارت الفضالي، إلى أنه تم تقديم مستندات وأدلة وفلاشة ورسائل بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، تدل على إقامته العلاقة الزوجية معها.

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