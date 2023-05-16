عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة: امتحانات الدراسات العليا 27 مايو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم ٢٧ مايو الجارى حضوريا بالكلية .

رئيس جامعة القاهرة يعزي وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه


جامعة القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بعنوان «الأصالة للتميز في الصيدلة: رؤية مصر للرعاية الصحية 2030»، في إطار رؤية جامعة القاهرة وخطتها الاستراتيجية 2021- 2025 كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وذلك بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، وبحضور الدكتورة غادة عبدالباري عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP).

كلية الاثار جامعة القاهرة عميد كلية الاثار جامعة القاهرة امتحانات طلاب الدراسات العليا امتحانات موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي قبل موقعة الترجى ..تفاصيل

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

الأهلي: حاولنا زيادة عدد الجماهير أمام الترجي.. وموقفنا سليم 100%

ترشيحاتنا

بعد 29 عاما على الواد سيد الشغال.. كواليس جديدة لمسرحية عادل إمام

تعليق ناري من عمرو أديب على عقوبات مصطفى محمد بسبب رفضه المثلية

ميدو يكشف مفاجأة في انتقال عمر مرموش إلى فرانكفورت

7 صفات تجعلك من عباد الرحمن .. أعظمها قيام الليل بهذه الكيفية

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تعاون مصري نرويجي في الطاقة الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

الصليبي يطيح بأمل الزمالك في شباك نظيفة..الونش خارج نطاق الخدمة | تفاصيل ومدة غيابه

قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية «أهل مصر»

قصة حمدة الملهمة..ولدت ابنتها قبل موعدها فوجدت حلا لمعاناة الأمهات مع رضع الحضانات

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ