آثار القاهرة: امتحانات الدراسات العليا 27 مايو

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم ٢٧ مايو الجارى حضوريا بالكلية .



جامعة القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بعنوان «الأصالة للتميز في الصيدلة: رؤية مصر للرعاية الصحية 2030»، في إطار رؤية جامعة القاهرة وخطتها الاستراتيجية 2021- 2025 كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وذلك بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، وبحضور الدكتورة غادة عبدالباري عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP).