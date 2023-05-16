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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر جابر يدعم الونش بعد إصابته الخطيرة

صدى البلد

وجه عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، رسالة دعم لزميله بالفريق محمود الونش، بعد تعرضه للإصابة في لقاء الزمالك والاسماعيلي. 

وكتب عمر جابر، عبر إنستجرام: “ألف سلامة يا حبيبي.. شفاك الله وعفاك”.

وحرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التعليق بشأن إصابته الأخيرة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ونشر "الونش" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :" لله الأمر من قبل ومن بعد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والإسماعيلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعب نادي الزمالك محمود حمدي الونش محمود الونش

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