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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير كوريا يكشف نسبة السائحين الوافدة لمصر من بلاده

سفير كوريا في مصر
سفير كوريا في مصر

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، نسبة السائحين الوافدين إلى مصر من هونج كونج، مشيرا إلى أن السياحة في مصر تشهد تطورا في غاية القوة خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر من كوريا، لافتا إلى أن هناك طيران مباشر بين كوريا ومصر.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن السائحين الكوريين يحبون زيارة الاماكن السياحية في مصر، وسياحة ترفيهية وسياحة أثرية بكثرة من كوريا لمصر.

وأشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.

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